عاجل.. كهربا على الدكة.. مفاجأة كولر في تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر

أعلن المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة نادي بيراميدز بكأس السوبر المصري، وشهد التشكيل خروج نجم الفريق محمود كهربا من التشكيل الأساسي الذي سيبدأ اللقاء، وجلوسه على دكة البدلاء، كما شهد العديد من المفاجآت، وعن تشكيل الأهلي فقد جاء كالتالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي- محمد عبد المنعم وعلي معلول.

وفي خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد قندوسي – بيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

أما عن خط الهجوم: محمد شريف.

كما تشهد دكة البدلاء تواجد كل من حسين الشحات- محمود عبد المنعم كهربا- محمد مجدي أفشة- طاهر محمد طاهر – محمد فخري- أحمد حسن كوكا.

جدير بالذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، كان قد صرح في وقت سابق أنه بصدد إراحة نجم الفريق محمود كهربا ولن يقوم بالدفع به في بداية المباراة، إلا أن البعض اعتبرها مراوغة من قبله، خاصة بعد حالة الجدل التي تسبب فيها اللاعب والتي أدت إلى اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة في المباراة ليكون نادي بيراميدز هو الفريق البديل، كما شهد التشكيل تواجد أحمد قندوسي في بداية المباراة ليكون اختبارا حقيقياً خاصة بعد الجلسة التي عقدها مع المدير الفني قبل أيام قليلة من المباراة والتي أبدى فيها استياءه من عدم المشاركة أساسيا مع الفريق رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعب.