عاجل| كارثة في نادي الاتحاد قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي في السعوية

تلقى نادي الاتحاد ضربة جديدة مدوية تخص ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل البحث المتواصل من إدارة أنمار الحائلي عن مدافع قوي لينضم لكتيبة العميد.

ويواصل مسئولو نادي الاتحاد البحث عن تدعيم خط الدفاع في تشكيل البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، بعد تعرض نجم الدفاع الأول أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير شبكة سكاي سبورتس في انتقالات اللاعبين، أن المغربي نايف أكرد، مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، لن ينتقل للدوري السعودي، في ظل المفاوضات الشفهية التي يجريها أحد الأندية – الذي من المرجح أن يكون الاتحاد – الذي يرغب في التعاقد مع مدافع قوي.

وقال رومانو عبر حسابه على X: “نايف أكرد إلى الدوري السعودي لن تحدث الآن، اللاعب سعيد في ويست هام يونايتد، والنادي سعيد بتواجد اللاعب في تشكيلته”.

