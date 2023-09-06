عاجل| كارثة في نادي الاتحاد قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي في السعوية

تلقى نادي الاتحاد ضربة جديدة مدوية تخص ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل البحث المتواصل من إدارة أنمار الحائلي عن مدافع قوي لينضم لكتيبة العميد.

رومارينهو يحتفل بهدف في شباك الهلال - المصدر: حساب نادي الاتحاد عبر تويتر

ويواصل مسئولو نادي الاتحاد البحث عن تدعيم خط الدفاع في تشكيل البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، بعد تعرض نجم الدفاع الأول أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

رومانو: نايف أكرد لن ينضم لنادي الاتحاد

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير شبكة سكاي سبورتس في انتقالات اللاعبين، أن المغربي نايف أكرد، مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، لن ينتقل للدوري السعودي، في ظل المفاوضات الشفهية التي يجريها أحد الأندية – الذي من المرجح أن يكون الاتحاد – الذي يرغب في التعاقد مع مدافع قوي.

وقال رومانو عبر حسابه على X: “نايف أكرد إلى الدوري السعودي لن تحدث الآن، اللاعب سعيد في ويست هام يونايتد، والنادي سعيد بتواجد اللاعب في تشكيلته”.

Nayef Aguerd & Saudi won’t happen now — Nayef, very happy at West Ham and West Ham are very happy with him also 🛠️🇲🇦 #WHUFC West Ham have already rejected several offers this summer — considering him as top centre back. pic.twitter.com/wsOSOilAnO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023

وتابع: ” لقد رفض وست هام بالفعل العديد من العروض هذا الصيف للتعاقد مع أكرد، معتبرًا اللاعب أفضل قلب دفاع في الفريق”.

الاتحاد يسابق الزمن لضم مدافع قوي

وينضم نايف أكرد لقائمة الصفقات الفاشلة لنادي الاتحاد الصيف الجاري، بعد أن فشلت إدارة الاتحاد في التعاقد مع مدافع أجنبي قوي لتعويض غياب أحمد حجازي، الذي يبتعد عن المباريات لمدة ستة أشهر للإصابة.

ويقع أنمار الحائلي في ورطة أمام جماهير نادي الاتحاد، التي رفعت سقف طموحاتها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن تحرجها إدارة الاتحاد بالاكتفاء بالتعاقد مع بنزيما وجوتا وكانتي وفابينيو، وينتهي باب الانتقالات الصيفية في المملكة السعودية غدًا الخميس بعد منتصف الليل.