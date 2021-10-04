عاجل| قفشة يغيب عن أولى مواجهات الأهلي الإفريقية أمام بطل النيجر

حصل اللاعب محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن أولى مواجهات المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام بطل النيجر.

ويغيب قفشة، عن مباراة فريقه أمام نادي يونيون سبورتيف جيندراماري، في مباراة الذهاب بدور الـ 32 من بطولة إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري بالنيجر، وذلك بسبب عقد قرانه قبل المباراة بـ 48 ساعة فقط.

ويحتفل قفشة، يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر الجاري بعقد قرانه، بعد خروجه من قائمة المنتخب المشاركة في مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم، يومي 8 و11 أكتوبر الجاري.

ويبدأ الأهلي، رحلة الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي حصد آخر نسختين به، بمواجهة بطل النيجر يوم 16 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 22 أكتوبر الجاري.

محمد مجدي قفشة، هو واحد من أفضل لاعبي الوسط في مصر وإفريقيا، من مواليد 1996 بالجيزة.

بدأ قفشة، مشواره الكروي من خلال نادي إنبي الذي لعب في فريق الناشئين به حتى تم تصعيده للفريق الأول، وانتقل في موسم 2014/ 2015 إلى نادي الرجاء المصري على سبيل الإعارة، ومنه إلى بيراميدز الذي لعب له لمدة موسم واحد قبل أن ينتقل إلى الأهلي في 2019، لينجح مع المارد الأحمر في حصد العديد من البطولات أهمها دوري أبطال إفريقيا لمرتين على التوالي، وكأس السوبر الإفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية.