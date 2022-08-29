عاجل| عملاق السعودية يفاوض نجم برشلونة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية

فجرت إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محاولة نادي داخل المملكة العربية السعودية، يعد ضمن الأندية الكبيرة، يرغب في أن يتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، قبل أن ينتهي موعد الانتقالات الصيفية خلال العالم الحالي، لتعزيز صفوف النادي السعودي رفقة مدربه الجديد.

صفقة جديدة لضم لاعب برشلونة لصفوف نادي النصر السعودي

أكدت إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، في تقارير صدرت عنها، خلال الأيام القليلة الماضية، على أن ميراليم بيانيتش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مطلوب لنادي سعودي كبير، على أن تتم الصفقة قبل أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية في العام الحالي 2022، وكشفت عن النادي مؤكدًة على أنه نادي النصر، الذي يرغب في تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة رودي جارسيا، مديره الفني الجديد، الذي يحاول بدوره أن يبني فريق قوي، يتمكن من التنافس على جميع البطولات القارية وأيضا المحلية على حد سواء.

صفقة نارية جديدة لنادي النصر السعودي

ونوهت التقارير الرياضية إلى أن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد سبق له أن لعب مع مدرب نادي النصر السعودي “جارسيا”، قبل سنوات، في أثناء فترة تدريب نادي روما، ولذلك فإن المدرب الفرنسي يرغب بشدة في أن يتم التعاقد معه مرة أخرى على أن يلعب في نادي النصر السعودي.

النصر يسعى لضم مدافع مارسيليا الفرنسي السابق

وخلال الأيام القليلة الماضية، كان النصر قد دخل في مفاوضات، مع ألفارو جونزاليس، مدافع مارسيليا السابق، والذي انتهى عقده معه في يوم 30 يونيو الماضي، كما نوهت التقارير إلى أن بيانيتش لم يشارك يوم أمس، في مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني، ومن الممكن أن يرحل عن قلعة “كامب نو” إذا لم يكن ضمن خطط تشافي هيرنانديز، المدرب.

ووفقا للأنباء فإن النصر يقترب من ضم مدافع مارسيليا الفرنسي السابق لفشله في ضم المدافع البلجيكي جاديسون دنانيير، حيث تتواصل الإدارة مع وكيل اللاعب الإسباني في الوقت الحالي، حتى تتمكن من التوصل لاتفاق وحسم الصفقة بعد توصيات المدرب الفرنسي رودي جارسيا بالحصول على خدمات اللاعب، وسوف يوقع لموسم مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم.