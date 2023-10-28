عاجل : عقوبة النادى المصرى على مروان حمدى بعد “بصقه” على الجمهور

أعلن النادى المصرى البورسعيدى منذ قليل عن العقوبة التى وقعها على لاعب ومهاجم الفريق البورسعيدى مروان حمدي.

مروان حمدي الذي قام بالبصق على جمهور النادى المصرى أثناء خروجه وتبديله فى مباراة فريقه التي أقيمت بالأمس أمام بيراميدز.

هذه المباراة التى انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدورى العام المصرى لكرة القدم.

المشهد الذي وصفه الجميع بالصعب كون لاعب يبصق على جمهور لمجرد الهتاف ضده، تم الإعلان عن العقوبة التى وقعت على اللاعب.

مضمون عقوبة المصري تجاه مروان حمدي

حيث قررت إدارة النادي المصري خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب مروان حمدي، وإيقافه عن اللعب لحين التحقيق معه.

إدارة النادى المصرى إعتبرت أن ما قام به اللاعب هو سوء سلوك غير مبرر، لذا اتخذت هذه القرارات ضده.

وتم إعلان العقوبة رسمياً من جانب إدارة النادي المصري البورسعيدي عبر موقع النادي الرسمي وعبر حسابات النادي المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر