عاجل .. صحيفة قطرية : أحمد عبد القادر إلى هذا النادى

أكدت صحيفة الوطن القطرية أن أحمد عبد القادر لاعب النادى الاهلى، يستعد لمغادرة القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبعد ساعات تبدا فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير من العام 2024، لتتحدث صحيفة الوطن القطرية عن أحمد عبد القادر سيغادر الاهلى.

أكدت الصحيفة ان اللاعب سينتقل الى صفوف الوكرة القطرى، لـ يُزامل زميله السابق حمدى فتحى الذى انتقل مع بداية الموسم الى الدورى القطرى ونادى الوكرة.

الصحيفة القطرية أكدت ان اللاعب سيغادر الاهلى معاراً لمدة موسم بعد موافقة الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

الصحيفة تحدثت عن الامر بشكل حاسم، وأكدت أنه سيتم الاعلان عن الصفقة فى الايام القادمة.

يذكر ان اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفنى للنادى الاهلى فى الفترة الاخيرة، وهو ما جعل مسألة رحيلة شبه محسومة، لتتحدث الوطن القطرية، عن إقترابه من الوكرة.