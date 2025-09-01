أخبار الرياضة

عاجل| رسميا.. دوناروما إلى مانشستر سيتي

أحمد مراد

أعلن الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” عن انتقال حارس المرمى الإيطالي، وحارس مرمى باريس سان جيرمان، جيانلويجي دوناروما، إلى مانشستر سيتي بشكل رسمي.

وذكر الصحفي الإيطالي أن الصفقة طويلة الأمد، تم الاتفاق عليها منذ أسابيع، وتم الانتهاء منها بين الناديين بعد توقيع إيدرسون مع فنربخشة.

وأشار رومانو إلى أن الحارس قد خضع بعد ظهر اليوم إلى الفحص الطبي، وتم الاتفاق نهائيا على انتقال الحارس الإيطالي إلى المان سيتي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يعلن رومانو عن أي تفاصيل مادية حول الصفقة التي تمت في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي حتى الآن.

وكان المدير الفني الإسباني لفريق باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، قد أكد قبل ذلك أنه يبحث عن نوعية مختلفة من الحراس، وذلك بعد أن استبعد الحارس الإيطالي من مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد فريق توتنهام الإنجليزي.

وأفصح دوناروما قبل فترة بأن هناك شخصا ما في باريس سان جيرمان قرر أن لا يكون جزءًا من الفريق أو المساهمة في إنجازاته، وأكد أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة وإحباط شديدين.

ويبلغ دوناروما من العمر 26 عاما، وكان اضمامه إلى النادي العاصمي في صيف 2021، قادما من ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر، وخلال الموسم الماضي، شارك مع باريس في 47 مباراة خلال جميع البطولات، واستقبل 34 هدفا، فيما شارك منذ وصوله إلى باريس في 161 مباراة، استقبل فيها إجمالا 156 هدفا.

 

