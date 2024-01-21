أخبار الرياضة

عاجل.. رحيل صلاح محسن عن الأهلي بفرمان من الخطيب

أحمد علي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل اللاعب صلاح محسن، بعد التسريبات الفاضحة خلال الساعات الماضية.

جاءت موجة من الغضب ضد لاعب النادي الأهلي، بعد المحادثات التي قامت زوجته بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع عدد من الفتيات، والتي صدمت الجميع.

الخطيب يقرر رحيل صلاح محسن

كشف أحمد شوبير، الإعلامي المُقرب من مجلس إدارة الأهلي، عن أن صلاح محسن أصبح خارج النادي، بعد حالة الغضب التي سيطرت على قطاع كبير من جماهير القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

وأوضح شوبير في تصريحات تلفزيونية، أن قصة صلاح محسن مع النادي الأهلي انتهت، خاصة بعد المستويات الضعيفة والمتواضعة التي قدمها اللاعب، كما أن التسريبات جاءت لتؤكد رحيله عن الفريق.

شوبير يعلن رحيل صلاح محسن

في نفس السياق، أكدت تقارير صحفية أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت له معلومات حول التسريبات التي قامت بنشرها زوجة صلاح محسن.

وشددت التقارير على أن المدرب السويسري طالب من الخطيب ضرورة رحيل اللاعب، خاصة وأنه يبحث عن التزام كافة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في الاستمرار على المنافسة في حصد الألقاب والبطولات.

وكان محسن قد وجه اعتذارًا لزوجته وأهله وأقاربه وجماهيره بعد نشر المحادثات بالأمس.

الجدير بالذكر أن صلاح محسن يعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار لاعبي الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، بعدما تعاقد معه الأهلي بقيمة 40 مليون جنيه قادمًا من إنبي.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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