عاجل.. رحيل صلاح محسن عن الأهلي بفرمان من الخطيب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل اللاعب صلاح محسن، بعد التسريبات الفاضحة خلال الساعات الماضية.

جاءت موجة من الغضب ضد لاعب النادي الأهلي، بعد المحادثات التي قامت زوجته بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع عدد من الفتيات، والتي صدمت الجميع.

الخطيب يقرر رحيل صلاح محسن

كشف أحمد شوبير، الإعلامي المُقرب من مجلس إدارة الأهلي، عن أن صلاح محسن أصبح خارج النادي، بعد حالة الغضب التي سيطرت على قطاع كبير من جماهير القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

وأوضح شوبير في تصريحات تلفزيونية، أن قصة صلاح محسن مع النادي الأهلي انتهت، خاصة بعد المستويات الضعيفة والمتواضعة التي قدمها اللاعب، كما أن التسريبات جاءت لتؤكد رحيله عن الفريق.

شوبير يعلن رحيل صلاح محسن

"صلاح محسن قصته مع الأهلي انتهت"✋🔥.. شوبير يكشف مصير صلاح محسن في الأهلي.. وسبب عدم اصطحاب نيدفيد إلى رحلة الإمارات#CAN_2023 pic.twitter.com/Ezr1u8bXx0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 21, 2024

أحمد شوبير

"معلوماتي المؤكدة أن صلاح محسن يرغب في الإنضمام لنادي الزمالك بعد خروجه من حسابات كولر، ونادي الزمالك مش ممانع لكن قالوله خلص نفسك" الف سلامه 👋 pic.twitter.com/UVfH2Rg5Rv — 🇵🇸🦅👑King Hossame👑🦅 (@Hossameking74) January 21, 2024

في نفس السياق، أكدت تقارير صحفية أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت له معلومات حول التسريبات التي قامت بنشرها زوجة صلاح محسن.

زوجة اللاعب المصري صلاح محسن تنشر محادثات جنسية بين اللاعب ونساء أخريات.. واللاعب يرد: الحساب مهكر وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية! pic.twitter.com/8lMgu2dKWF — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 21, 2024

وشددت التقارير على أن المدرب السويسري طالب من الخطيب ضرورة رحيل اللاعب، خاصة وأنه يبحث عن التزام كافة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في الاستمرار على المنافسة في حصد الألقاب والبطولات.

عاجل 🚨

زوجة اللاعب المصري صلاح محسن تنشر محادثات خيانه بينه وبين نساء أخريات ويراسلهم بالسناب .. الله يصبر زوجته على خيانته💔

ــ#عادل_امام #معبر_رفح #جوي_اوورد #JoyAwards #تم_القبض #القبض_على_حاتم_النجار pic.twitter.com/5ucnB9xCOW — المستعربين Out of context (@si5xo) January 21, 2024

وكان محسن قد وجه اعتذارًا لزوجته وأهله وأقاربه وجماهيره بعد نشر المحادثات بالأمس.

الجدير بالذكر أن صلاح محسن يعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار لاعبي الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، بعدما تعاقد معه الأهلي بقيمة 40 مليون جنيه قادمًا من إنبي.