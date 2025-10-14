عاجل| تقرير: 5 مليون ريال مكافأة لكل لاعب سعودي في هذه الحالة

أخبار الرياضة

أحمد مراد

أفصحت تقارير في الاعلام الرياضي السعودي عن رصد مكافآت مالية للاعبي المنتخب السعودي حال التأهل إلى بطولة نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بحسب موقع الشرق للأخبار الرياضية.

وذكرت التقارير بحسب موقع الشرق أن هناك مكافأة مالية قدرها 5 مليون ريال سعودي لكل لاعب في صفوف المنتخب حال التأهل إلى المونديال.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية الليلة نظيره المنتخب العراقي ضمن منافسات الملحق الآسيوي في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2026، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 09:45 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025.

وكان منتخب الأخضر قد فاز في المباراة الماضية على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز العراق على إندونيسيا بهدف للا شئ، لكن في مباراة الليلة فإن منتخب السعودية يكفيه الفوز أو التعادل من أجل ضمان مقعده في كأس العالم 2026، فيما يريد العراق الفوز الذي لا بديل عنه حتى يتأهل بصورة مباشرة إلى المونديال.

