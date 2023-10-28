عاجل : تعليق الإسماعيلى على شكوى حمزة الجمل ضد الدراويش

فى أول تعليق من نادى الإسماعيلى على شكوى حمزة الجمل ضد النادي النادى الإسماعيلى بسبب عدم الحصول على مستحقات متأخرة له.

حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي

حمزة الجمل المدير الفنى الاسبق لـ الإسماعيلى، والذى نجح فى الإبقاء على الاسماعيلى فى الدورى الممتاز بالموسم الماضى، قبل أن يرحل ويأتي بدلاً منه إيهاب جلال المدير الفنى الحالى.

شكوى حمزة الجمل ضد الإسماعيلي

تقدم منذ أيام بشكوى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، ضد النادى الإسماعيلى بسبب عدم حصوله على مستحقات متأخرة له منذ أن كان مدير فنى للفريق.

تعليق الإسماعيلي على شكوى حمزة الجمل

مصدر فى الاسماعيلى علق على هذا الامر، وأكد إحالة الشكوى إلى أمين صندوق النادى والمدير المالي والمدير التنفيذي لنادى الاسماعيلى لبحث الأمر.

حيث أكد الاسماعيلى ان الشكوى بها عدم حصول حمزة الجمل على راتب ثلاثة أشهر كاملة، الى جانب 500 ألف جنيه مكافآت له.

وأكد الاسماعيلى فى بيانه أن الشكوى الآن قيد البحث وسيتم دراستها ومراجعة بنود التعاقد مع حمزة الجمل، لمعرفة الموقف القانونى من مطالباته.

يذكر أن إيهاب جلال هو من يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي حاليا في الدوري ولم يحقق حتى الآن سوى فوز وحيد من خمس مباريات مقابل أربعة خسائر ويمتلك ثلاثة نقاط فقط.