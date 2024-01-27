عاجل.. تشافي يعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم

أعلن المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، رحيله عن صفوف نادي برشلونة، بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

تشافي مدرب برشلونة - مصدر الصورة: جوجل

جاء ذلك بعد الخسارة الصادمة لنادي برشلونة أمام ضيفه فياريال بنتيجة 3-5 مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 22 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تصريح المدرب تشافي هيرنانديز بعد لقاء فياريال، حيث قال “قررت مغادرة الفريق الكتالوني عند نهاية الموسم الحالي”.

وكان نادي برشلونة قد ودع منافسات كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، بخسارته الأربعاء الماضي على يد نظيره أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-4.

كما خسر البارسا، نهائي كأس السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1-4 على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

ويبدو برشلونة بعيدا هذا الموسم عن الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، الذي توج به في الموسم الماضي، مع مدربه تشافي، علما بأن الفريق الكتالوني حصد أيضا كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي على حساب ريال مدريد.

وبعد خسارة اليوم، تجمد رصيد نادي برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، علما بأن غريمه التقليدي ريال مدريد يتصدر جدول البطولة مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي برصيد 54 نقطة.

يذكر أن برشلونة نجح هذا الموسم في تجاوز دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لكن قرعة ثمن النهائي (دور الـ 16) وضعته في مواجهة صعبة للغاية أمام نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي.