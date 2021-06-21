عاجل: بي إن سبورتس تقدم عرضا في اللحظات الأخيرة لشراء الدوري الإيطالي!

سارعت مجموعة قنوات بي إن سبورتس لتقديم عرض جديد من أجل شراء الدوري الإيطالي بعدما كان قريبا من منح حقوقه لمجموعة قنوات السعودية الرياضية.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد شارفت على منح مجموعة قنوات الرياضية السعودية حقوق البث وكان من المتوقع الإعلان عن ذلك اليوم ولكن قرار بي إن سبورتس برفع العرض المقدم لشراء حقوق الدوري الإيطالي قلب الموازين.

وستنتظر رابطة الدوري الإيطالي كشف تفاصيل العرض للطرف السعودي من أجل بحث إمكانية زيادته أو منح حقوق البث للشبكة القطرية.

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورتس على مشارف خسارة حقوق البث بسبب قلة جماهيرية البطولة وتكلفتها العالية في ظل جائحة فيروس كورونا وتأثر الكثير من سكان العالم بها.

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وسواء كانت شبكة قنوات بي إن سبورتس أو مجموعة القنوات الرياضية السعودية هي من ستحصل على الدوري الإيطالي فيكفي أن هناك تنافسا جديدا بين أكثر من شبكة على مثل هذه الحقوق وهو ما يفتح المجال أمام المنافسين الجدد للدخول في سوق البث الرقمي للبطولات الأوروبية.