عاجل.. بن شرقي يتنازل عن الشرط الجزائي بوضعه شرط تعجيزي آخر

قرر أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، تجديد عقده مع النادي والتخلي عن شرط الجزاء الذي كان ينوي تضمينه في الصفقة الجديدة، بسبب تخوف إدارة الزمالك من تكرار ما حدث من فرجاني ساسي عضو النادي السابق.

وبحسب مصادر إخبارية، فقد وافق اللاعب بالفعل على التخلي عن الشرط الجزائي هذا، لكن بشرط أن يكسب شخصيًا 4 ملايين دولار على مدار الموسمين المقبلين، وهي مدة صفقته الجديدة مع بن شرقي.

تجديد عقد أشرف بن شرقي

منح مجلس إدارة الزمالك الفرصة لأشرف بن شرقي للنظر في تجديد عقده مع الفريق خلال تلك الفترة، خاصة وأن مدرب الفريق جعل اللاعب على رأس أولوياته للموسم المقبل، وهو حاليًا أحد أهم أولويات الفريق، وأحد النقاط القوة الرئيسية، ورحيله يعني خسارة الزمالك لاعباً بارزاً وإضافته إلى أي فريق آخر.

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يحاول الزمالك إعادة التفاوض مع اللاعب، وقد عرض عليه 3 ملايين دولار للتجديد، لكن رغبة اللاعب ووكيله سوف يحسمان الأمر، خاصة وأن هناك عروض مغرية لانضمام اللاعب في يناير المقبل، وهو موسم الانتقالات الشتوية، وهناك أنباء تفيد بأن نادي بيراميدز قدم مبلغًا رائعًا للحصول على اللاعب.

سينظر مجلس إدارة الزمالك في استكمال ملف بن شرقي خلال الأشهر المقبلة، إما بتجديده ثم إعارته لأحد الفرق الخليجية للاستفادة منه مالياً، أو بتجديده بموجب اتفاق و الشروط التي سيتم مناقشتها بين الإدارة واللاعب، وسيصبح لاعبًا في الزمالك لمدة موسمين.