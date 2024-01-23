عاجل.. بنزيما يطلب الرحيل عن اتحاد جدة

تسيطر حالة من الجدل خلال الفترة الحالية على مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي، بعد الأنباء التي ترددت حول الأزمات التي يعاني منها اللاعب داخل العميد.

بنزيما يطلب الرحيل عن اتحاد جدة

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن كريم بنزيما تقدم بطلب رسمي لإدارة اتحاد جدة من أجل الخروج بشكل مؤقت من النادي، وذلك بسبب الضغوطات التي يمر بها حالياً.

وأوضحت أن إدارة الاتحاد عرضت على بنزيما فكرة الانتقال إلى فريق سعودي آخر على سبيل الإعارة، لكن اللاعب رفض وتمسك بالرحيل.

🚨 وكالة الانباء الفرنسية – موثوق : كريم بنزيما عرض نفسه على نادي آخر في الدوري السعودي ، يريد الخروج مؤقتاً ويشعر انه يلعب تحت ضغط في الاتحاد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/I8hlUuPUrk — المدرج الذهبي – Almodrj (@AImodrj) January 23, 2024

في سياق متصل، يهتم عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة بكريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك اهتمام كبير من قبل إدارة تشيلسي وأيضًا مانشستر يونايتد بالمهاجم الفرنسي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن هناك ترقب لمصير بنزيما مع اتحاد جدة، حيث بدأت الإدارة البحث عن ضمه، بعدما علمت بإن الدولي الفرنسي لا يرغب في الاستمرار مع العميد خلال الفترة المقبلة.

🚨🚨🚨🚨🗣 ديميتار بيرباتوف: " لقد أخبرني أحدهم فعلاً بأن مانشستر يونايتد يُمكن أن يكون مُهتمًا بـ كريم بنزيما الذي لا يبدو سعيدًا بالمكانة التي وصل إليها حاليًـا حيث لم يعد يلعب من أجل المال و يُريد لعب كرة القدم فقط ــــــ لذا فهو خيار لـ مانشستر يونايتد." pic.twitter.com/ekfelKlbgp — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) January 23, 2024

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، يضع كريم بنزيما كخيار أول لتدعيم البلوز خلال الميركاتو الشتوي.

🚨🔴 عاجل 🔴🚨 رسميا كريم بنزيما يقدم طلب انتقال للخروج بشكل مؤقت من نادي الاتحاد بسبب الضغوطات الامور تحدث يا مانشستراوية ابو ابراهيم يقترب يا زعماء ، انجلترا غير مستعدة ❤️❤️🔥🔥 pic.twitter.com/WddT4YKqDL — SHaDoW (@mustfa4411) January 23, 2024

وكان بنزيما قد دخل في أزمات كثيرة منذ انتقاله للاتحاد السعودي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

فقد كانت علاقته بالمدرب البرتغالي السابق لاتحاد جدة نونو سانتو غير جيدة، بجانب علاقته المتوترة بالمدرب الأرجنتيني الحالي مارسيلو دانيال جاياردو.