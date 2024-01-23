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عاجل.. بنزيما يطلب الرحيل عن اتحاد جدة

أحمد علي

تسيطر حالة من الجدل خلال الفترة الحالية على مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي، بعد الأنباء التي ترددت حول الأزمات التي يعاني منها اللاعب داخل العميد.

بنزيما يطلب الرحيل عن اتحاد جدة

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن كريم بنزيما تقدم بطلب رسمي لإدارة اتحاد جدة من أجل الخروج بشكل مؤقت من النادي، وذلك بسبب الضغوطات التي يمر بها حالياً.

وأوضحت أن إدارة الاتحاد عرضت على بنزيما فكرة الانتقال إلى فريق سعودي آخر على سبيل الإعارة، لكن اللاعب رفض وتمسك بالرحيل.

في سياق متصل، يهتم عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة بكريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك اهتمام كبير من قبل إدارة تشيلسي وأيضًا مانشستر يونايتد بالمهاجم الفرنسي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن هناك ترقب لمصير بنزيما مع اتحاد جدة، حيث بدأت الإدارة البحث عن ضمه، بعدما علمت بإن الدولي الفرنسي لا يرغب في الاستمرار مع العميد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، يضع كريم بنزيما كخيار أول لتدعيم البلوز خلال الميركاتو الشتوي.

وكان بنزيما قد دخل في أزمات كثيرة منذ انتقاله للاتحاد السعودي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

فقد كانت علاقته بالمدرب البرتغالي السابق لاتحاد جدة نونو سانتو غير جيدة، بجانب علاقته المتوترة بالمدرب الأرجنتيني الحالي مارسيلو دانيال جاياردو.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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