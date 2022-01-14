عاجل/ بدر بانون يغيب عن الملاعب لفتره طويله بسبب اضطرابات في سرعة ضربات القلب

علي حسني

منذ أسبوع إصُيب لاعب النادى الأهلى ومنتخب المغرب بدر بانون بفيروس كورونا، مما إدى إلى تدهور صحته، حتى صرح كابتن سامى قُمصان بإن اللاعب بدر بانون قد يغيب عن النادى الأهلى فى مشاركته لكأس العالم للأنديه.

عاجل/ بدر بانون يغيب عن الملاعب لفتره طويله بسبب اضطرابات في سرعة ضربات القلب 1 14/1/2022 - 1:30 م

بسبب أن اللاعب يعانى من إضطرابات سريعه فى القلب، وأن اللاعب لديه مشكله فى الجهاز التنفسى.

حتى قال طبيب النادى الأهلى أن الأصابه ليس خطيرة، بل يفضل أن يرتاح اللاعب من فتره تتراوح ما بين 4 أسابيع إلى 6 أسابيع.

وكان قد تم إستدعاء بدر بانون لمشاركته فى كأس أمم إفريقيا مع منتخب المغرب ولكن إسُتبعد اللاعب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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نتمنى الشفاء العاجل لكل لاعبى الكورة حول العالم.

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علي حسني

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تعليق 1
  1. HeHeud يقول

    بدي كود