عاجل| الهلال يعلن رسمياً تعاقده مع البرازيلي ديلجادو لمدة 3 سنوات

أعلن نادي الهلال السعودي رسمياً، إنهاء التعاقد مع اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو، وجاء في التغريده التي تم نشرها على الحساب الرسمي للفريق السعودي على موقع تويتر، أن مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل قد أنهى التعاقد مع ديلجادو لمدة ثلاث سنوات.

ميشايل هلالياً لمدة ثلاث سنوات ونقدم الشكر لسمو الأمير

وتحت عنوان “ميشايل هلالياً لمدة ثلاث سنوات”، تم الإعلان عن إنهاء الصفقة الهلالية، مع توجيه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي للنادي، والذي دعم هذه الصفقة.

وصرح المدير الفني لنادي زعيم آسيا ليوناردو لوجارديم، أنه من الضروري ضم المهاجم البرازيلي ديلجادو خلال الفترة الحالية، وذلك لأنه لديه من الإمكانيات ما يجعله قادر على قيادة خط الهجوم الهلالي في الفترة الصعبة المقبلة.

يشار إلى أن الهلال يعاني في الفترة الأخيرة من التراجع المثير للجدل، وذلك لهبوطه الحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يقيم في المركز الرابع بعد خوضه سبعة عشر مباراة برصيد 31 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر للمركز الأول فريق الاتحاد.

ميشيل ديلجادو

هو لاعب برازيلي، ولد عام 1996، لعب في العديد من الأندية البرازيلية، ففي عام 2015، كان يلعب ضمن صفوف فريق مونتي كريستو البرازيلي، ثم انتقل عام 2016، إلى غوينيا، ثم غوياناسيا عام 2017، وقبل أن يأتي إلى الهلال كان يلعب في فلامنجو البرازيلي، والذي لعب في صفوفه عامين متتاليين.