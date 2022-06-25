عاجل النادي الأهلي يعلن قائمة المستبعدين قبل مواجهة بيراميدز

يلتقي النادي الأهلي المصري أمام نظيرة نادي بيراميدز غدا يوم الأحد الموافق 26 من شهر يونيو في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم رجال، وهذه المباراة تلعب ضمن إطار مباريات بطولة كأس مصر (الذي يحمل النادي الأهلي الرَّقَم القياسي في عدد ألقابها) للعام الماضي موسم 2020 التي تم تأجيلها حتى تم استأنفها هذه الأيام.

وسوف تقام هذه المباراة على أرضية ستاد القاهرة الدُّوَليّ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم روماني.

وقد أعلن الكابتن سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني لفريق النادي الأهلي حاليا بعد رحيل الكابتن بيتسو موسيماني فجأة عن رأس الإدارة الفنية للنادي الأهلي، وقد أعلن الكابتن سامي قمصان عن القائمة الأولية للمستبعدين من قائمة النادي الأهلي التي ستخوض المباراة غدا.

وبلغ عدد اللاعبين المبعدين 11 لاعب منهم لأسباب طبية وعلاجية ومنهم لأسباب فنية ترجع لرأي الإدارة الفنية في اللاعب، وقد شملت هذه القائمة على الأسماء التالية.

أولا اللاعبون الذين تم استبعادهم للإصابات ولأسباب الطبية عموما هم :- كابتن أيمن أشرف وحمدي فتحي وعمار حمدي وأكرم توفيق واللاعب الأفريقي بيرسي تاو واللاعب المحترف أيضا ميكيسوني وكابتن حسين الشحات واللاعب الشاب أحمد عبد القادر.

أما عن اللاعبين الذين تم استبعادهم لأسباب فنية وعدم الجاهزية لخوض اللقاء فكانت أسماءهم كالتالي :- الكابتن محمد محمود واللاعب محمد عبد المنعم وحارس المرمى الكابتن علي لطفي.