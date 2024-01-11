عاجل.. النادي الأهلي يضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي

أعلن النادي الأهلي رسمياً عبر حسابه على الفيسبوك عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وكان المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 25 عام يلعب في الدوري السويدي وتحديداً في نادي سيريوس.

وخلال موسم 2023 نجح وسام أبو علي في تسجيل 10 أهداف مع نادي سيريوس خلال 16 مباراة في الدوري السويدي.

وقد نشر النادي الأهلي عبر حسابه على الفيسبوك فيديو لتقديم وسام أبو علي بعنوان “من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة”.