عاجل| النادى الأهلى يضغط على نادى أستون فيلا لإستعارة نجمُه

يريد النادى الأهلى إستعارة نجم نادى أستون فيلا الأنجليزى اللاعب محمود حسن تريزيجيه الذى يلعب فى الدورى الأنجليزى الممتاز، ويريد الأهلى إستعارة اللاعب لمدة 6 شهور لتدعيم صفوف الفريق.

والنادى الأهلى يريد التفاوض وأكمال صفوف لاعيبيه ليكون منافساً قوى فى كأس العالم للأنديه الذى سوف يلعب فى شهر فبراير القادم.

وكان النادى الأهلى قد فقد نجوم لا يلعبون معه بشكل رسمى فى كأس العالم بسبب الإصابه وهم اللاعب أكرم توفيق، الذى قد إصُيب مع منتخب مصر أمام منتخب نيجيريا بالجوله الأولى من كأس أمم إفريقيا والذى سوف يغيب لمدة لا تقل عن 9 أشهر، بينما اللاعب صلاح محسن الذى إصُيب بإلتواء فى قدمه فى مباراة الجونه الذى لعبة فى إطار كأس الرابطه المصريه والذى سوف يغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

بينما يسعى النادى الأهلى بإستعارة النجم محمود حسن تريزيجيه لصفوف الفريق والذى يلعب حالياً مع منتخب مصر فى كأس أمم إفريقيا.

وسيواجه النادى الأهلى مع فريق مونتيرى فى إطار المباراة الأولى من كأس العالم للأنديه.

بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز 13 من الدورى الأنجليزى الممتاز.

وكان النجم محمود حسن تريزيجيه قد لُعب للنادى الأهلى فى السنين الماضيه، من ثم احترف إلى نادى قاسم باشا التركى، وبعد، الأداء الرائع الذى قدمه اللاعب جعل نادى أستون فيلا فى التعاقد مع اللاعب بشكل رسمى.

وفى مواجه بين نادى أستون فيلا وليفربول فى عام 2020، إصُيب محمود حسن تريزيجيه بقطع فى الرباط الصليبى، وقد غاب عن الملاعب لمدة 9 أشهر، وبعدها قد عاد اللاعب فى اول مباراة له بعد الأصابه كانت ايضاً مباراة ليفربول منذ وقت قليل وشارك فى وقت قليل من المباراة ومن ثم إنتقل ليمثل منتخب مصر فى كأس أمم إفريقيا.