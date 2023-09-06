«عاجل».. الشباب يخطط لخطف رومارينيو وغضب في الاتحاد

تخطط إدارة نادي الشباب لخطف البرازيلي رومارينيو، نجم نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم قائمة الليوث استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري السعودي بعد فترة التوقف الدولي.

وعلى الرغم من اتجاه نادي الاتحاد لرحيل رومارينهو عن النمور خلال الميركاتو الصيفي الجارية، إلا أن هناك حالة من الغضب تسيطر على إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي بسبب الطريقة التي ترغب إدارة الشباب في التعاقد مع روما.

البرازيلي رومارينهو من مباراة الاتحاد والوحدة الموسم الماضي - المصدر: نادي الاتحاد عبر تويتر

طارق سعد: الشباب يرغب في رمارينهو والاتحاد يرفض المخالصة

وأكد الصحفي السعودي طارق سعد، المحرر بصحيفة الرياضية السعودية، أن نادي الشباب يرغب في التعاقد مع رومارينهو لمدة عامين، براتب سنوي 9 ملايين يورو.

حتى اللحظة الاتحاد متمسك بالبرازيلي رومارينيو ويرفض مخالصته ، الشباب لديه عرض جاهز ومرسل لوكيل اللاعب بعقد لمدة سنتين يحصل من خلاله رومارينيو على 9 مليون يورو سنوياً .. pic.twitter.com/hfukzdoo5o — طارق سعد (@Tareq0Saad) September 6, 2023

وقال طارق سعد: “حتى اللحظة الاتحاد متمسك بالبرازيلي رومارينيو ويرفض مخالصته ، الشباب لديه عرض جاهز ومرسل لوكيل اللاعب بعقد لمدة سنتين يحصل من خلاله رومارينيو على 9 مليون يورو سنوياً”.

لويز فيليبي يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد

وفي سياق آخر، اقترب نادي الاتحاد من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الإيطالي لويز فيلبي، مدافع ريال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توصلت إدارة العميد إلى اتفاق نهائي مع اللاعب وناديه.

وأكدت تقارير إسبانية أن إدارة ريال بيتيس مقتنعة بأن لويز فيليبي لن يستمر مع الفريق، بعد الاتفاق مع نادي الاتحاد على أن يكون اللاعب مدافعًا في كتيبة العميد الموسم الحالي.

وترفض إدارة الاتحاد التفريط في رومارينهو بمخالصة بين النادي واللاعب، بينما تريده أن يرحل على سبيل الإعارة نظرًا لرؤية الإدارة الاتحادية بأن اللاعب من أبرز اللاعبين في تاريخ النمور، ولا نية للتفريط في خدماته نهائيًا.