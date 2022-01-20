عاجل | الجزائر تغادر كأس الأمم الأفريقية بعد خسارتها بثلاث أهداف مقابل هدف أمام ساحل العاج 

استطاع منتخب ساحل العاج أن يفوز على المنتخب الجزائري بثلاث أهداف مقابل هدف بهذا النتيجة غادر منتخب الجزائر بطولة كأس الأمم الأفريقية وضمن منتخب ساحل العاج الصعود إلى دور السادس عشر من بطوله كأس الأمم الأفريقية.

مباراة الجزائر وساحل العاج

أحرز الهدف الأول لاعب منتخب ساحل العاج فرانك كيسي في الدقيقة 22 وفي الدقيقه 39 أحرز الاعب ابرهيم سنجاري الهدف الثاني لصالح منتخب ساحل العاج لينتهي الشوط الأول من المباراه بتقدم منتخب ساحل العاج بهدفين نظيفين وفي الشوط الثاني أحرز الاعب نيكولاس بيبي الهدف الثالث لصالح منتخب ساحل العاج وفي الدقيقه 73 أحرز الاعب سفيان بن دبكه الهدف الوحيد للمنتخب الجزائري في المباراة وانتهت المباراة بفوز منتخب ساحل العاج بثلاث أهداف مقابل هدف بهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب ساحل العاج إلى 7 نقاط ليضمن الصعود إلى دور السادس عشر من البطولة كما ضمن منتخب غينيا الاستوائية الصعود إلى دور السادس عشر بعدما حقق الفوز على حساب منتخب سيراليون.