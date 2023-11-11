عاجل.. الاتحاد السعودي يتفق مع مدرب ريال مدريد لخلافة نونو سانتو

استقر اتحاد حدة السعودي على خليفة المدرب البرتغالي نونو سانتو، والذي رحل عن صفوف العميد بسبب سوء النتائج خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن أنمار الحائلي أتفق مع المدرب الإسباني جوليان لوبتيجي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن لوبتيجي كان الخيار الأول بالنسبة لإدارة اتحاد جدة، قبل رحيل نونو سانتو، حيث كانت هناك مفاوضات غير رسمية بين الإدارة والمدرب الإسباني.

ويعد لوبتيجي أحد مدربين الصفوة في إسبانيا، حيث قاد عدد من الأندية الإسبانية الكبري على رأسها ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأول.

وأوضحت التقارير أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رفض تدريب اتحاد جدة، على الرغم من العرض المالي القوي من جانب الإدارة السعودية.

في سياق متصل، نجح اتحاد جدة السعودي في تحقيق الفوز على أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي شهدت تسجيل الدولي الفرنسي كريم بنزيما ثلاثة أهداف.

وكان اتحاد جدة قد عاني خلال الفترة الماضي على صعيد النتائج تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، ليتم إقالة الأخير بعد سلسلة النتائج السلبية، والتي كانت آخرها أمام القوة الجوية العراقي، بعد الهزيمة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.