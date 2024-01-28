عاجل| الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع محمد أبو جبل لنهاية الموسم

كشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء عن تفاصيل اقتراب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي من النادي الأهلي، بعد إصابة حارس مرمى الفريق محمد الشناوي رفقة المنتخب الوطني وغيابه لفترة طويلة.

محمد أبو جبل لاعب نادي البنك الأهلي - المصدر موقع الوطن سبورت

تفاصيل ضم محمد أبو جبل

صرح المصدر أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي اتفقت مع إدارة البنك الأهلي بضم محمد ابوجبل حارس مرمى الفريق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بمقابل مادي فقط، دون وجود أي صفقات تبادلية.

وأضاف بأن إدارة النادي الأهلي تسعى لوضع بند الشراء مع نهاية الإعارة في عقد الحارس محمد أبو جبل.

على الجانب الآخر كان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات مع إدارة نادي سيراميكا كيلو باترا لضم الحارس محمد بسام على سبيل الإعارة، إلا أن إدارة نادي سيراميكا رفضت التفريط فيه، إلا بشرط ضم مصطفى شوبير وهو ما رفضه النادي الأهلي.