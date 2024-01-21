عاجل| اتحاد الكرة يُعلن ترك صلاح للمنتخب القومي وعودته لإنجلترا لهذا السبب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان عبر موقعة الرسمي، عن مغادرة قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لبعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، وذلك لتلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب المصري أمام منتخب غانا.

محمد صلاح يترك المنتخب ويسافر انجلترا

نص البيان

وجاء في نص بيان اتحاد الكرة “صلاح سيحضر مباراة كاب فيردي غدًا، ويسافر لإنجلترا عقب المباراة لإجراء فحوصات طبية إضافية”.

وتابع البيان “بعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره في نادى ليڤرپول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غداً لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل”.

وكان كابتن منتخب مصر محمد صلاح، قد تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة التي شارك فيها أمام منتخب غانا، وبعد إجراءه للفحص الأولي، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أن إصابة صلاح هي شد في العضلة الخلفية، وأن هذه الإصابة تستعدي غيابه عن المشاركة مع الفريق لمدة مباراتين.

يورجن كلوب يؤكد رحيل صلاح عن المنتخب

ومن جانبه كشف مدرب فريق ليفربول الإنجليزي في وقت سابق، أن هداف الفريق الفرعون المصري محمد صلاح، يقترب من العودة لانجلترا لاستكمال علاجه من الإصابة.

وقال المدرب الألماني في لقاء صحفي له عقب مباراة فريقة مع بورنموث “إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول”.

وفي سياق منفصل يخوض المنتخب المصري مباراة صعبة غداً أمام فريق الرأس الأخضر أو “كاب فيردي”، وترجع صعوبة المباراة نظراً لموقف المنتخب بعد تعادله في المباراتين التي لعبهما في الدور الأول، الأمر الذي يجعل الفوز في مباراة كاب فيردي، هو الأمل الأكبر في صعوده.