عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة مع المنتخب المصري

شهد مران المنتخب المصري الأول لكرة القدم تعرض لاعب الوسط إمام عاشور لإصابة خطيرة على مستوي الرأس.

وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري بالتعامل الفورى مع حالة إمام عاشور، حيث توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى القريبة من الملعب.

وقام لاعب النادي الأهلي الحالي ومنتخب مصر بإجراء جميع الفحوصات، والتى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ.

وتشهد حالة إمام عاشور خلال اللحظات الحالية استقرارًا، حيث سيمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة، ويواصل الجهاز الطبي للفراعنة متابعته خلال الفترة المقبلة.