أخبار الرياضة

عاجل : إستبعاد سيف الدين الجزيرى من قائمة الزمالك لمباراة الغد أمام مودرن

أحمد المدبولي

استبعد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من قائمة الفريق غداً.

 

واستعداداً لمواجهة مودرن سبورت غداً الخميس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز تم استبعاد المهاجم التونسي.

 

وأكد مصدر داخل النادي أن قرار فيريرا جاء لأسباب فنية حيث عقد المدرب جلسة مع الجزيري عقب المران الأخير.

 

وأوضح خلالها أن استبعاده لا يتعلق بأي عقوبة أو مشكلة انضباطية وإنما يرتبط بخطة اللعب التي سيعتمدها في المباراة.

 

وخلال حديثه مع اللاعب شدد فيريرا على ثقته الكبيرة في إمكاناته مؤكداً أنه يظل ضمن حسابات الجهاز الفني في المباريات المقبلة.

 

وطالب المدير الفني المهاجم التونسي بمواصلة العمل الجاد والاجتهاد في التدريبات من أجل استعادة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


