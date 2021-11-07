عاجل| إحالة معلق مباراة القمة “مدحت شلبي” للتحقيق بشأن “التجاوزات أثناء التعليق”

أعلنت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده، اليوم الأحد، استدعاء المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه، بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري

الممتاز.

شكاوي وعقوبات،الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي.

وقالت النقابة في بيان رسمي: “جاء هذا القرار بعد تفريغ التعليق على المباراة من جانب المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومن بعد ما هو مقدم من شكاوى ضده في هذا الصدد”.



وأعلن حسين لبيب “رئيس نادي الزمالك” في بيان رسمي، تقدمه بشكوى رسمية ضد المعلق مدحت شلبي، بسبب تجاوزاته أثناء التعليق على مباراة القمة “الاهلي والزمالك” الأخيرة، بحد وصف النادي.

وخسر الزمالك أمام ضيفه الأهلي بنتيجة (5-3)، على ملعب ستاد القاهرة في قمة الكرة المصرية ليتقدم الاهلي بثلاثة نقاط يتصدر بها قمة الدوري وختام منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية أيضا لرابطة الأندية ضد جماهير الأهلي، بسبب تجاوزها في حق لاعبي الفريق الأبيض.