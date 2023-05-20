عاجل| أول تعليق من كاف بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نصف النهائي بنتيجة 1-0، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز، يحتفظ الأهلي بفرصته في الحصول على اللقب العاشر له في تاريخ البطولة، وينتظر الفريق المنافس الذي سيتأهل من مباراة النصف النهائي الأخرى.

هدف اللقاء الوحيد الذي أحرزه الأهلي في مرمى الترجي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في لقاء الذهاب من نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، تمكن فريق الأهلي من تحقيق فوز كبير على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما على استاد رادس. وبهذا الفوز، حصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة وضعته في موقع متقدم للتأهل للمباراة النهائية للبطولة، وأظهر الفريق أداءً قويًا وتميزًا في المباراة.

كاف يحتفل بإنجاز بالأهلي

نشر حساب بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للاعبي فريق الأهلي، وعلق عليها قائلًا: “إلى النهائي.. الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في آخر 7 نسخ للبطولة”، وأرفق الحساب الصورة بشعار النسر الذي يمثل النادي الأهلي.

إلى النهائي! 🎫 🇪🇬 الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في أخر 7⃣ نُسخ. 🦅#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/rhXkg1yAf8 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 19, 2023

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواجه الأهلي الفائز من مباراة الوداد المغربي وصن داونز في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد الموافق الرابع من شهر يونيو القادم، على استاد القاهرة الدولي. وسيكون هذا اللقاء منافسة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي للفوز باللقب العاشر له في تاريخ البطولة.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والفائز من مباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الحادي عشر من شهر يونيو القادم، وستقام المباراة على ملعب الفريق الفائز في المباراة النصف النهائية.