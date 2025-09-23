عاجل| أهلي جدة يخسر أمام بيراميدز 3-1

استطاع فريق نادي بيراميدز المصري هزيمة أهلي جدة السعودي في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس القارات للأندية 2025 (إنتر كونتننتال)، في مباراة قلبت جميع الموازين بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

تمكن اللاعب الكونغولي،فيستون مايلي، من تسجيل هاتريك (ثلاثة أهداف) بالمباراة، بينما سجل إيفان توني الهدف الوحيد للأهلي بالدقيقة 45 من ضربة جزاء.

وافتتح مايلي أهداف بيراميدز في الدقيق 21، ونجح في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 71، وهو الهدف الذي رجح به مايلي كفة الأهرام مرة أخرى، واستطاع تعزيز الفوز بهدف ثالث ليسجل هاتريك المباراة في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وانتهت المباراة عند الدقيقة الخامسة والتسعين.