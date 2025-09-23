أخبار الرياضة

عاجل| أهلي جدة يخسر أمام بيراميدز 3-1

أحمد مراد

استطاع فريق نادي بيراميدز المصري هزيمة أهلي جدة السعودي في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس القارات للأندية 2025 (إنتر كونتننتال)، في مباراة قلبت جميع الموازين بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

عاجل| أهلي جدة يخسر أمام بيراميدز 3-1 حتى الآن

تمكن اللاعب الكونغولي،فيستون مايلي، من تسجيل هاتريك (ثلاثة أهداف) بالمباراة، بينما سجل إيفان توني الهدف الوحيد للأهلي بالدقيقة 45 من ضربة جزاء.

وافتتح مايلي أهداف بيراميدز في الدقيق 21، ونجح في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 71، وهو الهدف الذي رجح به مايلي كفة الأهرام مرة أخرى، واستطاع تعزيز الفوز بهدف ثالث ليسجل هاتريك المباراة في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وانتهت المباراة عند الدقيقة الخامسة والتسعين.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.