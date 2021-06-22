عاجل: أندية الكالتشيو ترفض عرضي بي إن سبورتس والسعودية الرياضية.. فما السبب؟

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أندية الكالتشيو رفضت تماما العروض المقدمة لشراء حقوق بث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط والمقدمة من مجموعة القنوات السعودية الرياضية وبي إن سبورتس.

وكانت مجموعة قنوات بي إن سبورتس قد عرضت 135 مليون يورو وهو نفس الرقم الذي عرضته في الماضي فيما قررت مجموعة القنوات السعودية الرياضية تقديم 150 مليون يورو وذلك للحصول على حقوق الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات.

ولكن رابطة أندية الدوري الإيطالي طلبت 180 مليون يورو وهو الرقم الذي كان من الصعب توفيره في ظل انتشار جائحة كورونا.

واضطرت رابطة أندية الدوري الإيطالي لرفض العروض المقدمة لأنها بعيدة عن الطموحات المتوقعة بشأن حقوق البث لاسيما أن الكثير من الفرق تعاني كثيرا بسبب الأزمات المادية التي داهمت الفرق.

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وتجدر الإشارة إلى أن بث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط سيكون مشفرا سواء نقلته محطات بي إن سبورتس أو مجموعة القنوات السعودية الرياضية أو أي شبكة أخرى.