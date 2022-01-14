عاجل/ أستمرار غياب ميسى عن تدريبات باريس سان جرمان

أستمر غياب النجم الكبير ليونيل ميسى عن فريقه باريس سان جرمان، بسبب عدم جاهزيته البنديه.

وكان ميسى منذ فترة قليله إصُيب بفيروس كورونا خلال تواجده فى بلده الأرجنتين، ولكن اللاعب تعافى تماماً من فيروس كورونا، وعاد إلى تدريبات باريس لكن بشكل منفرد.

وألى الأن ميسى يتدرب منفرداً، وفرصة لحاقة بمباراة السبت أمام بريست صعبه للغايه، وفقاً للمعلومات الواردة من قبل شبكة “ESPN” العالميه.

يذكر أن النجم ليونيل ميسى قد غاب عن مواجهة فريقه أمام فان فى كأس فرنسا، وايضاً عن مواجهة فريقه أمام ليون فى الدورى الفرنسى.

وحصل ميسى منذ عدة أسابيع على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 بعد المنافسه مع اللاعب ليفاندوفسكى ومحمد صلاح، لكن تفوق النجم الأرجنتينى وحصد الجائزة.