عاجل.. أبو جبل ينتقل للأهلي

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي في الحصول على خدمات حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي محمد أبو جبل، بعد تعرض الحارس الأساسي للمارد الأحمر محمد الشناوي للإصابة في الكتف خلال مشاركته مع الفراعنة أمام الرأس الأخضر، بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال أحداث مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، في المباراة التي خرج فيها اللاعب، بعدما لم يستطيع إكمال المباراة حتى نهايته.

وشارك أبو جبل بدلًا منه، حيث حقق الفراعنة الهدف من المباراة بالصعود لدور ال 16 من البطولة، على الرغم من التعادل الإيجابي 2/2، في مباراة أظهر فيها لاعبو المنتخب المصري قوة كبيرة، بعد غياب محمد صلاح.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة خلال مواجهة غانا بشد في العضلة الخلفية، ليقرر السفر لانجلترا لتلقي العلاج هناك.

شوبير يعلن انتقال أبو جبل للأهلي

كشف أحمد شوبير، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والاعلامي الحالي عن انتقال أبو جبل للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.