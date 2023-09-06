“ظهور جديد للصقور” موعد مباراة السعودية وكوستاريكا الودية القادمة الجمعة 8 سبتمبر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للسعودية

في أولى مباريات روبرتو مانشيني المدير الفني الإيطالي الجديد للسعودية، تترقب جماهير الصقور موعد مباراة السعودية ضد كوستاريكا التي تأتي في الفترة الخاصة بالتوقف الدولي، وبدأ الأخضر مرحلة الاستعداد الأولى للمنافسات القادمة من خلال معسكر مغلق في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، في الفترة من 3 حتى 12 سبتمبر الجاري، يخوض خلالها الأخضر مواجهتين تبدأ الجمعة القادمة أمام كوستاريكا على معلب سانت جيمس بارك في السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، والثانية ضد كوريا الجنوبية، يهدف المدير الفني الإيطالي من خلال هذا المعسكر التعرف عن قرب على اللاعبين، لوضع الملامح لتشكيل المنتخب في المرحلة القادمة، خاصة أن المنتخب السعودي يستعد لتصفيات كأس أسيا التني ستقام في العام القادم، تقع المملكة العربية السعودية ضمن المجموعة السادسة في تصفيات أسيا 2024، بجانب كلاً من منتخبات عمان ومنتخب تايلاند وقرغيزستان، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للسعودية.

صورة لاعبي المنتخب السعودي المصدر موقع المنتخب

موعد مباراة السعودية ضد كوستاريكا الودية والقناة الناقلة

تنقل جميع مباريات المنتخبات السعودية بمختلف أعمارها من خلال مجموعة قنوات ssc الرياضية، ومباراة السعودية القادمة مع كوستاريكا سوف تنقل أيضاً من خلال الشبكة، ولم يتحدد بعد القناة ولا المعلق حتى اللحظة واللقاء سيقام في الأوقات التالية.

19.00 : – السابعة مساءً بالتوقيت الدولي.

20.00 : – الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من تونس/ المغرب/ الجزائر.

21.00 : – الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من دول السودان/ ليبيا/ فلسطين.

22.00 : – الساعة العاشرة بتوقيت السعودية/ مصر/ قطر/ الكويت/ العراق/ سوريا/ الأردن.

التشكيل المتوقع للسعودية أمام كوستاريكا

من المتوقع أن يحاول مانشيني أشراك أكبر عدد من اللاعبين في اللقاءين، للتعرف على أكبر عدد من اللاعبين لوضع تصور للمرحلة القادمة والتشكيل المتوقع كما يلي.

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : سلطان الغنام/ أحمد شراحيلي/ سعود عبد الحميد/ الشهراني.

خط الوسط : – عبد الله الخيبري/ محمد كنو/ سالم الدوسري/ عبد الرحمن غريب/ الدوسري.

خط الهجوم : فراس البريكان.

بطاقة المباراة