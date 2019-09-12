موعد كأس السوبر العماني
موعد كأس السوبر العماني
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ظفار بطل الدوري يواجه صور بطل الكأس.. موعد كأس السوبر العُماني 2019

موعد السوبر العماني اليوم الجمعة

بواسطة محمد عطا الله 0

يستضيف المجمع الرياضي بالرستاق موعد مباراة كأس السوبر العُماني 2019 المقرر لها مساء يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، يجمع السوبر العُماني بين نادي ظفار بطل الدوري العُماني ونادي صور بطل كأس السلطان قابوس، لقاء قوي ومرتقب بين الفريقين، ظفار فاز من قبل بالسوبر العماني مرتين ويبحث عن اللقب الثالث، بينما صور يبحث عن لقب السوبر العُماني الأول له في تاريخه.



موعد كأس السوبر العماني 2019 مباراة ظفار وصور

يقود نادي ظفار المدير الفني التونسي يامن الزلفاني وهو المدرب السابق للمريخ السوداني، وقد لعب ظفار مباراة في كأس الاتحاد وتغلب على النصر بهدفين دون رد، موعد مباراة كأس السوبر العُماني ستكون البداية الرسمية للموسم الكروي في سلطنة عمان 2019-2020، نادي صور خاض معسكر تدريبي تخلله أربع مباريات ودية.





قال يامن الزلفاني مدرب ظفار أن فريقه جاهز للفوز ببطولة السوبر العماني 2019، وأن ظفار جاهز بمن حضر من اللاعبين، المدير الفني محمد خميس لنادي صور أكد أن هدفه هو التتويج بالسوبر العُماني، وأن مجلس الإدارة يجهز فريق من مواليد فوق 1996 قادر على المنافسة على كل البطولات.

موعد كأس السوبر العُماني
المباراةالموعدالمكانالقناة الناقلة
ظفار ضد صلالة6.45 مساءالرستاقعمان الرياضية


محمد عطا الله

    محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا
    بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم
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