طيور نافقة وخفافيش سحرية، 6 مرات استخدمت فيها منتخبات أمم افريقيا السحر الأسود في البطولة

من الأمور التي لا مجال للشك فيها هي أن الدول الإفريقية تستعين بالسحر الأسود لتحقيق الكثير من مساعيها في عالم كرة القدم، شهدت الكرة الإفريقية على الكثير من الحوادث التي كانت سحر بطلا فيها وفي أكثر من مناسبة تم إلقاء القبض على بعض المدربين وبعض اللاعبين بتهمة اللجوء لاستخدام السحر الأسود كما سجلت الكاميرات قيام بعض اللاعبين والمسؤولين بتصرفات غريبة فسرها البعض على أنها استعانة بالسحر الأسود على تحقيق الفوز أو تقليل فرص الفريق الآخر في الفوز وغيرها من الأمور الأخرى التي من شأنها المساهمة في تحسين نتائج المنتخبات التي تقوم بتلك الأمور، تعرف القارة الإفريقية بانتشار السحر فيها وتوجد دول بأكملها تؤمن بالسحر كديانة داخل حدود القارة الافريقية، إليك أبرز الحوادث التي حدثت في بطولات أمم إفريقيا السابقة وكان السحر بطلا فيها.

حوادث تتعلق بالسحر في بطولة أمم إفريقيا:

مسؤول نيجيري:

سجلت الكاميرات عام 2000 تسلل أحد مسؤولي الاتحاد النيجيري لكرة القدم لأرضية الملعب الذي استضاف مباراة السنغال ونيجيريا في بطولة عام 2000، سجلت الكاميرا تسلل الرجل قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة حيث قام بإبعاد تعويذة كانت موضوعة في الركن الخلفي لمرمى السنغال وبعدها وبشكل غريب تمكن منتخب نيجيريا من تسجيل هدفين متأخرين ساهما في تأهل الفريق النيجيري إلى نصف النهائي.

خلاف مع سحرة:

قام الاتحاد العاجي لكرة القدم في عام 2002 بتسوية خلاف له مع بعض المشعوذين والسحرة الذين ادعوا جلبهم إحدى البطولات لمنتخب ساحل العاج عن طريق السحر، وبعد تسوية الاتحاد العاجي لكرة القدم خلافه مع السحرة والمشعوذين تبادرت أنباء حول البطولة المزعومة والتي كانت عام 1992 حيث قيل أن وزير الرياضة بساحل العاج كان قد قام بتعيين بعض المعوذين لمساعدة منتخب ساحل العاج على الفوز ببطولة أمم إفريقيا فكانت المباراة التي تمكن فيها المنتخب العاجي من تحرير الفوز قد انتهت بركلات الجزاء بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، انتهت المباراة النهائية بفوز منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح بنتيجة 11 هدف مقابل 10.

استعانة أندريه أيو بالسحر:

رصدت الكاميرات لاعب منتخب غانا أندريه أيو في عام 2015 بالبطولة التي أقيمت في غينيا الاستوائية وهو يقوم برش مادة بيضاء على أرضية الملعب قبل مواجهة ساحل العاج في نهائي الأمم الإفريقية، قالت وسائل إعلام بأن ما فعله أندريه ايو هو نوع من أنواع السحر ويستخدم في التأثير على الخصوم إلا أن هذه الطريقة قد فشلت فيما يبدو حيث خسر منتخب غانا في النهاية بركلات الترجيح.

اتهامات متبادلة:

يتهم أحد السحرة في الكاميرون الاتحاد الكاميروني باللجوء إليه للفوز في إحدى المباريات، جاءت تصريحات الساحر بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر حيث اعترض الاتحاد كاميروني برئاسة صامويل ايتو على مقال الصحيفة الذي نشرت ذلك الخبر وطالبوا بالاعتذار وعدم تشويه سمعة المنتخب في كأس العالم، يبدو أن الساحر وفي حال صحة ادعاءاته قد فشل في تحقيق ما كان يسعى إليه منتخب الكاميرون لأنه خسر جميع مبارياته وخرج من دور المجموعات.

استياء من فشل الكاميرون في كأس العالم 2010:

كانت الكرة في ملعب منتخب الكاميرون عندما أقيمت بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، كانت كل منتخبات القارة الإفريقية تتوق لتحقيق نتائج مميزة في تلك البطولة إلا أن المنتخب الكاميروني فشل فشلا ذريعا في تلك البطولة حيث ادعى وزير الرياضة الكاميروني وقتئذ قيام بعض الأشخاص المجهولين بترويض أسود ه وكسر شوكتها عبر السحر الأسود، وقال وزير الرياضة الكاميروني بأنه شاهد عدة أشخاص مشبوهين قاموا بتصرفات غريبة داخل معسكر الفريق حيث قام بعضهم بإضاءة بعض الشموع في ظل عدم وجود اللاعبين في غرفة تغيير الملابس كما كان بعضهم يحملون مواد غريبة وغير مألوفة يبدو أنها تستخدم في السحر.

خفافيش وطيور نافقة في أرضية الملعب:

اتهم مدرب منتخب زيمبابوي السابق ذرادفكو لوجاروسيتش الكاميرون باستخدام السحر الأسود ضد منتخب زيمبابوي الذي يتولى تدريبه، ونشرت مواقع إلكترونية صور لمدرب المنتخب الزيمبابوي وهو يحمل خفافيش وطيور نافقة يقال بأنها إنتشلت من أرضية الملعب وكانت تلك الطيور والخفافيش محشوة بمواد غريبة ويقول مدرب زيمبابوي بأن تلك الأمور حدثت في صدد الاستعانة بالسحر الأسود، قام مدرب منتخب غانا الأسبق ديوران ستيفانوفيتش بتأكيد نفس الأمر حيث قال بأن أن السحر الأسود حقيقي وليس مجرد خيال وأن ذلك الأمر اقتنع به أثناء تدريبه لمنتخب غانا وقال أيضا بأن فشل منتخب غانا في الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2012 كان سببه السحر الأسود حيث استخدمه اللاعبون للتفوق على بعضهم.