طولان يكشف عن ما الذي فعله دوري كورونا بالدوري المصري

أكد المدير الفني لنادي إنبي المصري، حلمي طولان، أن الإصابات التي تعرض لها نادي الأهلي، جاءت بسبب ضغط المباريات، منوهاً إلى أن هذه أمور علمية وطبية.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج كورة كل يوم، الذي يبث عبر شاشة قناة الحياة، قال حلمي: ” دوري كورونا كان يتفترض أن يتم إلغاؤه، في وقتها أن استكماله يعد بمثابة انتحار وموت كرة القدم في مصر.

وأكد بأن دوري كورونا أفسد وأضر بالكرة المصرية خلال أربعة سنوات، وليس هذالموسم الحالي فقط.

يشار إلى أن نادي الأهلي هو الذي تزعم قائمة الأندية الرافضة لإلغاء الدوري في عام 2020م، بالتزامن مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتابع طولان:” الزمالك يقدم مستوى جيد، حتى في حال لم يقدم مستوى جيد فإنه يفوز، رغم ما يعانيه من نقص في العدد خلال الفترة الراهنة، ويملك 3 لاعبين يصنعون الفارق.

واختتم تصريحاته بـ :” مدافع بيراميدز الحالي، أسامة جلال، يعد من أفضل لاعبي الدوري، ويستحق بجدارة قيادة دفاع منتخب مصر مستقبلاً.