طوفان دعم لصلاح بعد هدفه في برينتفورد .. تفاصيل

تسببت الهزيمة التي تعرض لها فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام برينتفورد بنتيجة 2 – 3، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بالعاصمة الإنجليزية “لندن”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في ردود أفعال واسعة بين جماهير “الريدز”.

جماهير ليفربول تدعم محمد صلاح وتنتقد سلوت

ومع بدء النجم المصري محمد صلاح رحلة استعادة الثقة مع جماهير ليفربول، بعدما سجل هدفًا فى شباك برينتفورد لكنه لم يكن كافيًا لإنقاذ فريقه من الهزيمة، تحوّلت سهام الانتقادات نحو المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي أصبح فى وجه المدفع، كونه المسؤول الأول عن إدارة الفريق ونتائجه.

وأكدت جماهير ليفربول دعمها الكبير للنجم المصري محمد صلاح، وغضبها العارم من المدرب الهولندي آرني سلوت، وذلك عبر منصة “إكس” عقب الهزيمة أمام برينتفورد.

حيث قال أحد مشجعي ليفربول عبر منصة “إكس”، “نؤمن بك يا محمد صلاح، لقد كنت دائمًا الأفضل فى إنجلترا، لا تقلق، سلوت سيرحل قريبًا وستعود الأفضل كما كنت”. فيما انتقد آخر أسلوب المدرب قائلًا، “آرني سلوت ليس الرجل المناسب لتدريب ليفربول، الفريق بلا هوية تكتيكية حقيقية منذ بداية الموسم”، موضحاً أنه لا يوجد أي محلل تحدث عن تفوق ليفربول تكتيكياً فى الموسم الماضي رغم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ووجه أحد المشجعين رسالة نارية إلى سلوت قائلاً، “لا يُمكن الاعتماد على محمد صلاح كل موسم، خط دفاعك مضطرب، حيث يعتمد فيرجيل فان دايك في الغالب على دفاعه، وفيرتز دمّر خط الوسط تمامًا، سلوت ليس لديه ما يقدمه، ويجب إقالته”، بينما قال أخر عن محمد صلاح، “ماذا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك؟ لقد فعل ما اعتاد فعله، سجل هدفًا من لا شيء، لم يتلقى مساعدة كافية”.

ودعا عدد من المشجعين إلى عودة الألماني يورجن كلوب لقيادة الفريق من جديد، معتبرين أنه القادر الوحيد على انتشال ليفربول من دوامة الهزائم التي أغرقت النادي مؤخرًا في واحدة من أسوأ فتراته خلال السنوات الأخيرة.

أرقامًا كارثية عقب ثلاثية برينتفورد

وباتت هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ليفربول لأربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من 4 أعوام، وتحديداً منذ فبراير 2021، حين خسر آنذاك من برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي وإيفرتون.

ويمكن القول أن ليفربول رابع فريق يكون حاملاً للقب في الدوري الإنجليزي ويخسر 4 مباريات متتالية، وذلك بعد ليستر سيتي في موسم 2016/ 2017 (5 مباريات)، وليفربول نفسه في موسم 2020/ 2021 (4 هزائم)، ومانشستر سيتي الموسم الماضي (4 هزائم أيضاً).

كما هزم ليفربول بالمباراة الخامسة له على التوالي في لندن للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث خسر 5 مواجهات لندنية ضد فولهام وتشيلسي “مرتين” وكريستال بالاس وبرينتفورد، وبشكلٍ عام خسر ليفربول في 6 مباريات من أصل أخر 9 مباريات له خارج الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.