أخبار الرياضة

طلب محمود الخطيب من عماد النحاس

أحمد المدبولي

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق، إعداد قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

طلب محمود الخطيب من عماد النحاس

هذا الإجراء وهذا الطلب تمهيداً لبدء العمل على هذا الملف مبكرا، كى لا تتأخر الإدارة

ووفق الأخبار الواردة فقد تحدث الخطيب مباشرة مع النحاس، باعتباره المسؤول عن تحديد احتياجات الفريق في المرحلة الحالية، مؤكداً ثقته الكاملة في رؤيته الفنية.

ويفضل رئيس الأهلي عدم الانتظار حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لتفادي أي تأخير في حسم ملف الراحلين أو التعاقدات الجديدة، خاصة في ظل ثقته بالجهاز الفني الحالي ولجنة التخطيط.

عماد النحاس يقود الفريق الأحمر فنياً الآن لحين التعاقد مع مدير فني أجنبى.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.