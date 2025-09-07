طلب محمود الخطيب من عماد النحاس

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق، إعداد قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

هذا الإجراء وهذا الطلب تمهيداً لبدء العمل على هذا الملف مبكرا، كى لا تتأخر الإدارة

ووفق الأخبار الواردة فقد تحدث الخطيب مباشرة مع النحاس، باعتباره المسؤول عن تحديد احتياجات الفريق في المرحلة الحالية، مؤكداً ثقته الكاملة في رؤيته الفنية.

ويفضل رئيس الأهلي عدم الانتظار حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لتفادي أي تأخير في حسم ملف الراحلين أو التعاقدات الجديدة، خاصة في ظل ثقته بالجهاز الفني الحالي ولجنة التخطيط.

عماد النحاس يقود الفريق الأحمر فنياً الآن لحين التعاقد مع مدير فني أجنبى.