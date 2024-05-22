طلب عاجل من فيفا لـ الأهلي وأندية كأس العالم: مهلة حتى يناير 2025

طلب الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من جميع الدول المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية (2025) بالولايات المتحدة، ضرورة إنهاء النازعات الصادر بشأنها أحكام نهائية قبل المشاركة في البطولة، التي تشهد تغييرا في نظام المسابقة على عكس النسخ السابقة.

فيفا - المصدر موقع الوطن سبورت

«فيفا» يمنح المشاركين في كأس العالم للأندية 2025 مهلة حتى يناير المقبل لتسوية النزاعات

صرح مصدر عن منح فيفا جميع الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم بما فيهم المارد الأحمر مهلة لتصفية النزاعات الرياضية الصادر بشأنها أحكام نهائية -إن وجدت- وذلك لضمان المشاركة في كأس العالم الأندية.

«فيفا» يضع شروطا خاصة تضمن استقرار الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025

وأضافت المصدر أن الإتحاد يضع بعض الشروط الخاصة التي تضمن استقرار الأندية المشاركة في مونديال الأندية (2025)، على المستوى المالي والإداري ويجتمع مسؤولو فيفا باستمرار مع مسؤولي تلك الأندية للتأكيد على ذلك.

ويذكر أن النادي الأهلي سيشارك في هذه البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا ويرافقه من القارة السمراء كلامن الوداد المغربي وصن داونز الجنوب الأفريقي والترجي التونسي.

وعلى الجانب الآخر فإن منافسات كأس العالم للأندية 2025 ستقام بنظام مختلف، حيث يشارك 32 فريقا وتقسم تلك الأندية على مجموعات على أن يشارك في المونديال 4 فرق من قارة إفريقيا.