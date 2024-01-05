طلب رسمي من نادي الزمالك لـ الأهلي.. بسبب إمام عاشور

يسعى نادي الزمالك في هذه الفترة للحصول على حق رعاية اللاعب إمام عاشور من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث يتطلع النادي للحصول على حوالي 5 % من قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

اللاعب إمام عاشور- المصدر: "انستجرام"

كما يتم توزيع هذا المبلغ المالي المستحق والذي يسعى نادي الزمالك للحصول عليه على الأندية التي لعب لها اللاعب إمام عاشور في الفترة من 12 إلى 23 سنة.

مبلغ حق الرعاية

كما تبلغ قيمة حق رعاية اللاعب المتوقعة لنادي الزمالك حوالي 22.5 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري 692,890 جنيه .

من جانب آخر فمن المتوقع أن يتلقى مسئولو النادي الأهلي مكافأة الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية الذي أقيم الشهر الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتواصل نادي الزمالك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتلقي المكافأة التي تبلغ 2.5 مليون دولار، وتعادل تقريبا 77 مليون جنيه مصري.

يذكر أن النادي الأهلي قد حصل على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

اهتمام نادي الاتفاق باللاعب

يذكر أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تتجه الأنظار إليه للعب في دوري روشن السعودي، ومن جانبه فقد قال صادق في بعض التصريحات التلفزيونية: “إن وكيل اللاعب إمام عاشور أبلغه أن هناك اهتماما من نادي الاتفاق السعودي بالتعاقد معه وستتم مراقبة اللاعب خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب القومي المصري وذلك تمهيدا لتقديم عرض للنادي الأهلي لضم اللاعب”.

وأضاف صادق: “إنه من الصعب أن يفرط النادي الأهلي بسهولة في اللاعب إمام عاشور خاصة في الفترة القادمة على الرغم من تسليط الضوء على دخول اللاعب حسابات نادي الاتفاق السعودي”.