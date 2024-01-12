طلائع الجيش: قد يتم حسم صفقة ثنائي الفريق للزمالك في أخر أيام الميركاتو

كشف العميد أيمن المصري، مدير الكرة في فريق طلائع الجيش أن الباب مفتوح أمام ثنائي الفريق العسكر للانتقال الى الزمالك خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي

عب الرحمن خالد شيكا

الثنائي هما محمد شحاتة لاعب خط الوسط، وعبدالرحمن خالد شيكا جناح الفريق، مؤكدا أنه يمكنهما الانتقال الى الزمالك خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي

العميد أيمن المصري، مدير الكرة في فريق طلائع الجيش وعبر تصريحات صحفية أكد أن االزمالك حاول ضم الثنائي خلال موسم الانتقالات الصيفية في بداية الموسم ولكن تم رفض طلبهما لحاجة الفريق إليهما وقتها

ولكن حاليا باب انتقال الثنائي مفتوح للزمالك في حالة التقدم بعرض مالي رسمي مناسب، سوف يتم مناقشته وفتح المجال لرحيل الثنائي

موعد حسم صفقة ثنائي الجيش للزمالك

كاشفا أنه في حالة تقدم الزمالك بعرض رسمي قد يتم حسم تلك الصفقة في آخر أيام موسم الانتقالات الشتوية الحالية

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يسعى لحل أزمات ايقاف القيد أولا قبل التقدم بطلبات رسمي من أجل صفقاته يناير الحالي

وأن الزمالك على لسان المتحدث الرسمي اكد انه سوف يتم حل الأزمة تماما قبل نهاية يناير ثم حسم العديد من الصفقات خلال ميركاتو الشتاء الحالي