يلتقي الهلال مع انتر ميامي الأمريكي في أولي مباريات كأس موسم الرياض 2024، والذي يقام بمشاركة الهلال السعودي والنصر، مع انتر ميامي الأمريكي، ويدخل نادي الهلال المباراة وهو بمعنويات مرتفعة، ولدية الثقة الكبيرة في الفوز، وحيث يقدم الهلال موسم أكثر من رائع سواء على المستوى المحلي، أو في دوري أبطال أسيا.

طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال وانتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

موعد المباراة

تقام مباراة الهلال ضد انتر ميامي على ملعب الملكة ارينا، يوم الاثنين القادم الموافق 29 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

حجز تذاكر مباراة الهلال وانتر ميامي

طرحت تذاكر مباراة الهلال أمام انتر ميامي علي موقع webook ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

الذهاب إلي صفحة حجز التذاكر مباشرة “ من هنا “.

تقوم بالضغط علي زر الحجز.

يتطلب منك تسجيل الدخول في حسابك.

بعد ذلك تقوم باختيار فئة التذكرة ثم عدد التذاكر.

تحديد المقعد.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر السداد.

اسعار تذاكر مباراة الهلال وانتر ميامي

فئة التذكرة السعر (ريال سعودي) A 375 B 375 D1 600 D2 750 D3 600 D4 600 D5 650 D6 600 Premium 1 5500 Premium 2 7500 Premium 3 5500

والجدير بالذكر بإن نادي الهلال السعودي يتصدر قائمة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وتأهل إلى الدور 16 في دوري أبطال آسيا بعد تصدر قائمة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.