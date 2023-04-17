طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

يستقبل ملعب الملك فهد الدولي، مباراة الهلال والنصر والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2022- 2023، وستكون هذه المباراة واحدة من ضمن المباريات الهامة في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث يدخل كل فريق وهو عينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط، وخاصة بعد تعادل النصر مع الفيحاء في الجولة الماضية، بينما هزم الهلال من الباطن بهدف دون رد.

ترتيب النصر والهلال في دوري روشن

يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الاتحاد صاحب المركز الأول، ولعب النصر في البطولة 23 مباراة استطاع الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين.

بينما يأتي نادي الهلال في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، ولعب الهلال 24 مباراة استطاع الفوز في 13 مباراة وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات.

موعد مباراة النصر والهلال

تقام مباراة النصر والهلال غداً الثلاثاء 18 أبريل 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، ويمكن مشاهدة المباراة على شاهد VIP، عبر شبكة الانترنت.

حجز تذاكر النصر والهلال

يمكنك حجز التذاكر من تطبيق بلو ستور، وذلك من خلال التالي:-

تحميل التطبيق من متجر التطبيقات علي الهاتف.

تسجيل الدخول في التطبيق.

اختيار مباراة الهلال ضد النصر.

بعد ذلك تقوم باختيار حجز التذاكر.

تحديد فئة التذاكر، ثم تحديد عددها.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة لك.

الضغط على زر الدفع.

🎫 احجز تذكرتك.. وساند #الهلال مساء الثلاثاء في لقاء النصر — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 15, 2023

التشكيل المتوقع للهلال أمام النصر

قد يعتمد المدير الفني لنادي الهلال على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع :سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري

وسط الملعب: مصعب الجوير – سلمان الفرج – محمد كنو

في الهجوم :لوسيانو فييتو – موسى ماريغا – سالم الدوسري.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الهلال

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لنادي النصر على التشكيل التالي:-