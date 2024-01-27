طريقة حجز تذاكر مباراة النصر وانتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023
يواجه النصر السعودي انتر ميامي الأمريكي في مباراة كأس موسم الرياض 2024، وستكون هذه المباراة واحدة من المباريات القوية، حيث تجمع اثنين من نجوم كرة القدم العالمية، وهم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي،والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق انتر ميامي، ويدخل النصر المباراة وهو لديه ثقة كبيرة بالفوز وخاصة بعد تألقه الكبير في دوري روشن ودوري أبطال آسيا.
موعد مباراة النصر وانتر ميامي
تقام مباراة النصر ضد انتر ميامي على ملعب الملكة ارينا، يوم الخميس القادم الموافق 1 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والأردن، والعاشرة مساءً بتوقيت الأمارات، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، وكما يمكن مشاهدة المباراة على الانترنت من خلال منصة شاهد VIP.
غدًا نعـاود التدريبات 🤩
استعـدادًا للقـاء #النصر_انتر_ميامي 🔜 https://t.co/Z8K0MwrRxl pic.twitter.com/cJKFqB1pjV
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 26, 2024
حجز مباراة تذاكر النصر وانتر ميامي
طرحت تذاكر مباراة النصر ضد انتر ميامي علي موقع webook، ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-
- الذهاب إلي صفحة حجز التذاكر مباشرة “من هنا“.
- الضغط على زر حجز التذاكر.
- يتطلب منك تسجيل الدخول في حسابك أو أنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم باختيار فئة التذكرة ثم تحديد عدد التذاكر.
- تقوم باختيار المقعد.
- يتطلب منك اختيار وسيلة دفع من وسائل الدفع المتاحة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة بيانات وسيلة الدفع.
- الضغط على زر تأكيد الحجز.