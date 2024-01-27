يواجه النصر السعودي انتر ميامي الأمريكي في مباراة كأس موسم الرياض 2024، وستكون هذه المباراة واحدة من المباريات القوية، حيث تجمع اثنين من نجوم كرة القدم العالمية، وهم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي،والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق انتر ميامي، ويدخل النصر المباراة وهو لديه ثقة كبيرة بالفوز وخاصة بعد تألقه الكبير في دوري روشن ودوري أبطال آسيا.

طريقة حجز تذاكر مباراة النصر وانتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023

موعد مباراة النصر وانتر ميامي

تقام مباراة النصر ضد انتر ميامي على ملعب الملكة ارينا، يوم الخميس القادم الموافق 1 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والأردن، والعاشرة مساءً بتوقيت الأمارات، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، وكما يمكن مشاهدة المباراة على الانترنت من خلال منصة شاهد VIP.

حجز مباراة تذاكر النصر وانتر ميامي

طرحت تذاكر مباراة النصر ضد انتر ميامي علي موقع webook، ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-