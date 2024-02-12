أخبار الرياضة

طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال أسيا 2023-2024

محمد جابر السيد

يستقبل ملعب فيصل بن فهد مباراة الفيحاء والنصر والتي ستكون في منافسات دور 16 من دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024، ويستعد نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، للفوز بالمباراة وضمان التأهل إلي دور 8 حيث يطمح النصر في الفوز باللقب هذا الموسم، وينافس النصر بجانب الاتحاد والهلال في حصد اللقب.

طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال أسيا 2023-2024

طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال أسيا 2023-2024

موعد المباراة

تقام مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال أسيا يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء

طرح نادي الفيحاء تذاكر المباراة على الموقع الرسمي له علي شبكة الإنترنت ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

  • الذهاب إلي صفحة الحجز علي موقع نادي الفيحاء على الأنترنت “من هنا“.
  • الضغط على زر شراء التذاكر.
  • تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.
  • بعد ذلك تقوم باختيار فئة التذكرة ورقم المقعد.
  • تقوم باختيار وسيلة الدفع المناسبة.
  • الضغط على زر تأكيد الحجز.

تشكيل النصر المتوقع

قد يعتمد مدرب النصر على التشكيل التالي:-

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي.
  • خط الدفاع: أليكس تيليس وايميريك لابورت وعبد الإله العمري وسلطان الغنام.
  • خط الوسط: بوزوفيتش وعلي الحسن وسامي النجعي.
  • خط الهجوم: محمد مروان وتاليكسا كريستيانو رونالدو.

والجدير بالذكر بأن نادي النصر السعودي يتأهل إلى الدور 16 من البطولة من بعد تصدر قائمة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بينما تأهل الفيحاء بعد الحصول على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of محمد جابر السيد
محمد جابر السيد

حاصل علي بكالريوس هندسة وأعمل كمهندس إنتاج وأهتم بمجال كتابة المقالات في مختلف المقالات، وأهتم بقراءة الكتب وكتابة الروايات.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل