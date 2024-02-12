يستقبل ملعب فيصل بن فهد مباراة الفيحاء والنصر والتي ستكون في منافسات دور 16 من دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024، ويستعد نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، للفوز بالمباراة وضمان التأهل إلي دور 8 حيث يطمح النصر في الفوز باللقب هذا الموسم، وينافس النصر بجانب الاتحاد والهلال في حصد اللقب.

طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال أسيا 2023-2024

موعد المباراة

تقام مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال أسيا يوم الأربعاء 14 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

حجز تذاكر مباراة النصر والفيحاء

طرح نادي الفيحاء تذاكر المباراة على الموقع الرسمي له علي شبكة الإنترنت ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

الذهاب إلي صفحة الحجز علي موقع نادي الفيحاء على الأنترنت “من هنا “.

الضغط على زر شراء التذاكر.

تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار فئة التذكرة ورقم المقعد.

تقوم باختيار وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر تأكيد الحجز.

تشكيل النصر المتوقع

قد يعتمد مدرب النصر على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس وايميريك لابورت وعبد الإله العمري وسلطان الغنام.

خط الوسط: بوزوفيتش وعلي الحسن وسامي النجعي.

خط الهجوم: محمد مروان وتاليكسا كريستيانو رونالدو.

🎬 من داخـل تدريبات #النصر 🤩 نجومنا يهنّـئون العليوة 🎂

والفريق يواصل تحضيره لمواجهة الأربعاء 👏 pic.twitter.com/CQXUVMCB6H — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 11, 2024

والجدير بالذكر بأن نادي النصر السعودي يتأهل إلى الدور 16 من البطولة من بعد تصدر قائمة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بينما تأهل الفيحاء بعد الحصول على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.