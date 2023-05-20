طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي وموعدها والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من مُحبي كرة القدم عن طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي، وينتظر الآلاف من جمهور الفريقين إنطلاق المباراة الهامة التي تجمع بينهما، حيث يدخل الفريقان هذه المباراة بإستعداد كامل للفوز بها والحصول على الثلاث نقاط، فمن الجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 60 نقطة من لعب 27 مباراة بفارق ثلاث نقاط فقط عن نادي الاتحاد صاحب المركز الأول، بينما يحتل نادي الشباب المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويُمكنكم معرفة كافة التفاصيل عن كيفية حجز تذاكر المباراة المرتقبة بين النصر والشباب وموعدها والقنوات الناقلة عبر مقالنا.

حجز تذاكر النصر والشباب

يدخل نادي النصر السعودي مباراته القادمة أمام نادي الشباب ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي راغباً في الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وتتجه أنظار الفريقين بقوة إلى المباراة والتي من المقرر لها أن تُقام يوم الثلاثاء 23 مايو الجاري، ويُمكنكم حجز تذاكر المباراة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى التوجه إلى موقع الأول بارك الإلكتروني.

ثم الضغط على أيقونة شراء التذكرة أسفل المباراة المرادة.

وبعدها حدد أماكن الجلوس وفئات التذاكر على خريطة الملعب.

وبعد ذلك سجل دخولك إلى الموقع.

وأخيراً ادفع ثمن التذكرة بوسيلة الدفع المتاحة لك.

موعد مباراة النصر والشباب

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الشباب في مباراة هامة ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 مايو الجاري، ويُمكنكم متابعة ومشاهدة المباراة على شبكة قنوات SSC حيث تمتلك القناة حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي.

نادي النصر السعودي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور لتدريبات واستعدادات الفريق للمباراة المرتقبة أمام نادي الشباب، وقد وجدت الصور تفاعل كبير مع الجمهور، وعلى الجانب الآخر يستعد نجوم نادي الشباب للمباراة المنتظرة تحت قيادة مديرهم الفني، حيث تُعد هذه المباراة هامة لكلا الفريقين الراغبان في تعزيز ترتيبهما في جدول الدوري السعودي والمنافسة على لقب البطولة.

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