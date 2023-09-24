يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مباراة النصر وأحد والتي ستكون واحدة من ضمن مباريات الجولة 32 في كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024، ويستعد نادي النصر من أجل الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى دور 16، حيث حصد الفريق على ثقة كبيرة بعد أن فاز في مباراة الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا على نافباخور بهدفين دون رد، ثم الفوز بعدها على الأهلي في الدوري بنتيجة 4-3.

طريقة حجز تذاكر مباراة النصر وأحد في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 -2024

موعد المباراة

تقام مباراة النصر وأحد في كأس الملك غداً الأثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وسيتم إذاعة المباراة على قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمسابقة كأس الملك والدوري السعودي، وأيضاً يمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الإنترنت على شاهد VIP.

حجز تذاكر مباراة النصر وأحد

أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأنه تم طرح تذاكر المباراة على منصة Easy ticket، ويمكن حجز التذاكر مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الذهاب إلي صفحة حجز التذاكر مباشرة “ من هنا “.

تقوم باختيار فئة التذكرة ثم المقعد.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التالي.

يتطلب منك كتابة رقم الهاتف ثم إرسال رسالة برمز التحقق.

تكتب رمز التحقق في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم باختيار وسيلة الدفع المناسبة.

تكتب بيانات وسيلة الدفع.

الضغط على زر تأكيد الحجز.

التشكيل المتوقع للنصر أمام أحد