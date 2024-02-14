طريقة حجز تذاكر مباراة النصر ضد الفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024

يواجه فريق النصر نظيره نادي الفتح في مباراة الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، وهذه المباراة ستكون هامة لدى الفريقين، حيث يطمح النصر للفوز والحصول علي الثلاث نقاط وذلك من أجل العودة إلي تصدر قائمة جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد اللقب، بينما يرغب الفتح للفوز لزيادة رصيدة والوصول إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة النصر والفتح

تقام مباراة النصر والفتح على ملعب الأول بارك، يوم السبت القادم الموافق 17 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت قطر، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة على شبكة الانترنت من خلال منصة شاهد VIP.

تشكيل النصر المتوقع

قد يعتمد مدرب النصر على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس وايميريك لابورت وعبد الإله العمري وسلطان الغنام.

خط الوسط: بوزوفيتش وعلي الحسن وسامي النجعي.

خط الهجوم: محمد مروان وتاليكسا كريستيانو رونالدو.

غدًا يبـدأ مشوارنا في شهـر فبرايـر 🗓️

خمـس مباريـات يخوضها #النصر في الريـاض 🔥#العالمي في انتظـار دعـم عشّـاقـه 💪

ننتظركم 💛 pic.twitter.com/CikjnRO7Sq — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 13, 2024

حجز تذاكر مباراة النصر والفتح

طرحت تذاكر مباراة النصر والفتح على موقع الأول بارك، ويمكن حجز التذاكر من خلال التالي:-

الذهاب إلى موقع الأول بارك “من هنا “.

اختيار تذاكر مباراة النصر والفتح.

بعد ذلك الضغط على زر شراء التذاكر.

يتطلب منك تسجيل الدخول في حسابك.

بعد ذلك تقوم باختيار فئة التذكرة ورقم المقعد.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر تأكيد الحجز.

ترتيب النصر والفتح في الدوري

يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب المركز الأول، ولعب النصر 19 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل في مباراة وخسر في ثلاث مباريات.

بينما يأتي الفتح في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، وخاض الفتح 19 مباراة فاز في ثمان مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 6 مباريات.