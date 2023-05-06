طريقة حجز تذاكر مباراة العدالة والوحدة في الجولة 26 من دوري روشن وموعد المباراة

مباريات الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين تنطلق بعدة لقاءات هامة ومرتقبة، نظراً لقرب المسابقة من الإنتهاء وتحديد الفائز باللقب الغالي المؤهل لبطولة دوري أبطال أسيا، وكأـس العالم للأندية الذي سيقام في المملكة نهاية العام الجاري، وكذلك تحديد الفريقين الهابطين لدوري يلو مباراة الاتحاد وأبها من اللقاءات المرتقبة، وكذالك مباراة النصر والخليج والمباراة التي نحن بصددها الآن هي مباراة الفرار من الهبوط، فالفريقين مهددان بقوة للهبوط إلي دوري يلو، لذا فأن البحث عن رابط وطريقة حجز تذاكر المباراة أهم ما يشغل باك محبي الفريقين في المملكة للدخول وشراء التذاكر وتشجيع فريقها.

تعادل الفريقين في الدور الأول بدون أهداف والتعادل اليوم لا يرضي الفريقين الباحثين عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، العدالة صاحب الملعب والمباراة يحتل المركز أل 15 برصيد 21 نقطة جمعهم من لعب 25 مباراة، فاز في 5 وتعادل 6 وخسر في 14 مباراة كاملة سجل 21 هدف واستقبل 48 هدف، بينما الفريق الضيف نادي الوحدة في المركز أل 13 برصيد 23 نقطة، من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 8 مباريات وهزم في 12 مباراة سجل 20 هدف واستقبل 36 هدف، وكان الفريقين خسرا في الجولة الماضية العدالة من أبها 1- صفر، والوحدة خسر من ضمك 2- صفر.

رابط تذاكر العدالة والوحدة

لم يعلن حتى كتابة سطور هذا المقال نادي العدالة عن طرح التذاكر ولا عن أسعارها، ويمكنكم متابعة الموقع الرسمي للعدالة على تويتر، وعند فتح رابط حجز التذاكر يمكنكم الدخول وأتباع الخطوات التالية للحجز.

الدخول على رابط تكت ماكس .

. تحديد مباراة العدالة والوحدة.

النقر على شراء التذاكر.

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

النقر تسجيل دخول وتسجيل كافة البيانات الشخصية من اسم ورقم هوية وتاريخ ميلاد ورقم جوال وجنس.

تحديد التذكرة التي تريد شرائها وتحديد رقم المقعد ثم دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتمك تأكيد الحجز.

طبع التذكرة على الجوال وتقديم كود التذكرة عند دخول الملعب.

ترتيب جدول دوري روشن

🥇 الاتحاد

🥈 النصر

🥉 الشباب جدول ترتيب #دوري_روشن_السعودي بعد مرور 25 جولة 🔢 pic.twitter.com/OhmSJlTazT — دوري روشن السعودي (@SPL) May 3, 2023

موعد المباراة والقناة الناقلة

⚪️ NEXT𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯🔴 🗓 | الإثنين 8 مايو 2023

👕 | العدالة ✖ #الوحدة

🏆 | #دوري_روشن | @SPL

🏟️ | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي

⏰ | 7:00 مساءً

🔴 | بالتوفيق لـ " فرسان مكة " pic.twitter.com/uzK2Sd92JQ — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) May 5, 2023