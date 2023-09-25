طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024

تعرف على طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على الفريق القابع من دوري يلو الدرجة الأولى، على أرضية ملعب “ستاد مدينة الملك سعود الرياضية” بالباحة.

تصميم لطرح تذاكر مباراة العين والأهلي في كأس خادم الحرمين الشرفين - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي العين السعودي على تويتر، تم التعديل عليها بواسطة نجوم مصرية.

تذاكر مباراة الأهلي والعين

ويمكنكم الآن الحصول على تذاكر مباراة الأهلي والعين من خلال منصة إيزي تكت، الخاصة بحجز تذاكر الفعاليات المقامة على أراضي المملكة العربية السعودية، وطريقة حجز التذاكر على النحو التالي:

الدخول على منصة إيزي تكت EasyTicket.

تحديد الفئة “موحدة أو منصة”.

تحديد عدد التذاكر من خلال الضغط على “+ و -” لكل فئة.

بعد تحديد عدد التذاكر، اضغط على “التالي”.

إدخال رقم جوالك والنقر على “تنفيذ”.

دفع ثمن التذكرة إلكترونيًا.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين

وخصص نادي العين فئتين فقط، وهما:

الموحدة: وتبلغ قيمتها 180 ريالًا.

المنصة: وتبلغ قيمتها 400 ريالًا.

موعد مباراة الأهلي والعين

ويأتي موعد مباراة الأهلي والعين يوم الغد الثلاثاء السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام ألفين وثلاثة وعشرين، والتي تنطلق عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويطمح فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله، لتخطي مفاجآت الكأس، خاصةً بعد الخسارة التي تلقاها الراقي في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي أمام النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.